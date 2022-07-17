Çalışma ve Emekli Maaşını Garanti Bankası Üzerinden Alanlar İçin Duyuru Yapıldı! 10 Gün İçinde Başvuru Yapılması Lazım...

Çalışma ve emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız size özel bir kampanya hazırlandı. 10 gün içinde başvuru yaparak nakit alacak kişilere, uygun faizlerle 10.000 TL ile 50.000 TL arasında ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu. Sadece banka müşterilerinin faydalanacağı bu kampanyaya katılmak isteyenler, bazı şartlara uygunsa hemen kredi alabileceklerdir.

Garanti Bankası yaptığı bu açıklamada, nakit kullanmak isteyenlerin başvurularını internet üzerinden de alabileceğini duyurdu. 1100 ve üzerinde bir kredi notu olan ve maaş müşterisi olan kişilere, banka hızlı ve düşük faizli ihtiyaç kredisi verecek. Bu kredileri alan vatandaşlar 10.000 TL ile 50.000 TL arasında nakit alacaklarsa, 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceklerdir. Bu kredileri alan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verecek ve krediyi dilerseniz banka şubelerine gitmeden de Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden kullanabileceksiniz.

GARANTİ BBVA BANKASI KREDİ BAŞVURUSU 2022

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişinin emekli maaşı veya çalışma maaşı bu banka üzerindeyse, her zaman banka kredi notuna göre onaylı bir kredi limiti hazır olmaktadır. Garanti Bankası hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte sizlerde hemen başvurunuzu bu bankanın internet sitesinden veya mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden yapılan başvurularda banka 5 dakika içinde sonuç verir ve onaylanan kredi aynı gün içinde Garanti Bankası hesaplarına yatacaktır. Garanti Bankası kredi alacak kişilere, uygun faizlerle işlem yapmaktadır. Banka bu krediler haricinde ayrıca kişilere borç kapatma kredisi ve ipotekli kredi kampanyası da yapmaktadır.

Garanti Bankası nakit kredi alacak kişilere, banka şubelerinden de destek vermektedir. Banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvurunuzu 5 dakika içinde yapabilecek ve kimliğiniz ile başvurunuzu yaptıktan sonra onay alıp kredinizi gişelerden kullanacaksınız. Sigortalı olarak çalışan kişilerin son iş yerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan kişiler, Garanti BBVA bankası üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Banka kredi başvurusu hakkında ve bankanın uyguladığı faiz oranlarını resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.