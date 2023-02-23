Ziraat Bankası Müdürü Açıklama Yaptı! 50.000 TL Gelir Belgesiz Olarak Ödenecek! Ziraat Bankası üzerinden başlatılan son kampanyada en düşük faiz oranlarıyla 50.000 TL nakit kredi kullanmanız mümkün olmakta. Banka şubeleri üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz ve gelir belgesi istenmiyor, bu kredi kampanyalarına katılmak için şartlar var. Banka, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, özellikle bayrama kadar verilecek olan kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yapılacağını açıkladı. Düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirilecek ve nakit kredi kullanacaktır. başvuru yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenmek istiyorlarsa bu bankada bir hesabı olması veya maaş müşterisi olması gerekiyor.

Ziraat Bankası, 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Banka üzerinden başlatılan kampanyaya katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar şubelere gitmeden kredi kullanmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası, mobil uygulamasını tercih etmesi gerekiyor. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, kendi hesabınız üzerinden bir internet şifresi oluşturarak bankanın mobil uygulamasını cep telefonunuza veya tablet'inize indirmeniz gerekiyor.

50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler başvurularını yaptıktan sonra en fazla 36 ay vadeye kadar işlem yapabilmektedir. 50000 TL'ye kadar onay verilecek olan bu kredilerde ise 24 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanıyor. Bankalarda 50000 TL üzerindeki tüm kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulmaktadır. Başvuru yapmak için ayrıca size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz.

Ziraat Bankası şubelerine giderken kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte giden vatandaşlar başvurularını yaptıktan sonra onay olurlarsa yine şube yetkisindeki bu krediye hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabiliyor. Kampanya detaylarını başvuru aşamalarını, resmi internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman öğrenebilirsiniz.