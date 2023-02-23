Altın Düşmeye Başladı Uzmanlar Uyarıyor! Altın Şu Sıralar Alınmalı Mı?

Altın Düşmeye Başladı Uzmanlar Uyarıyor. Altın Yatırım yapmak isteyenlerin güvenli Hesap olarak bildiği altın şu sıralar düşüşe geçti. Altın almak isteyenler için para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak özellikle uyardı. Aman dikkat süreç devam edebilir.

Altın Şu Sıralar Alınmalı Mı?

Altın alım satım yapmak isteyenler için doğru bir zamanın olmadığını belirten Hatice Kolçak özellikle yatırımını altın üzerinden yapmak isteyenlere uyarılarda bulundu. Yatırım kapsamında altının düşme ihtimali yüksek olduğu belirtildi. Yine YouTube kanalında özel açıklamalarda bulunan Hatice Kolçak Bu anlamda Uzman bilgisi ile yatırımcıyı uyardı. Altın satmak ve almak için doğru zaman olmadığını işaret etti. Bilindiği üzere Ülkemizde altın her daim yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Özellikle sanal piyasalarda bulunan sanal madeni para Bitcoin gibi madeni para var ülkemizde çok fazla değer kazanmıyor. Bunun nedeni yatırımcı madeni direkt olarak altından ve gümüşten olarak kullanmak istemesidir. Altın ve gümüş günümüzde şu sıralar her daim yatırım aracı olarak kullanılmaya devam ediyor.

Altın almak isteyenler için doğru zaman olmadığı bu anlamda belirtiliyor. Özellikle Amerika'da yaşanan enflasyondan kaynaklı olarak doların düşmesi ve buna bağlı olarak altının tekrar düşmesinin

Altın Almak İsteyenler Ne Tür Altınlar Tercih Edebilir?

Altın madeni ülkemizde genel olarak takı olarak tercih ediliyor. Ancak yatırım aracı olarak kullanmak İsteyenler ise çeyrek altın, gram altın, tam altın ya da daha külçe altın alma konusunda ön plana çıkıyor. Yani bir kişi yatırım aracı olarak kullanmak istiyorsa altını küçük altın seyrinde devam etmesi daha doğru olur. Çünkü tam altın ya da yarım altın Bu anlamda tercih edildiğinde alım satım arasında herhangi bir zarar olmadığı biliniyor. Bu yüzden altın almak ya da satmak isteyenler için yatırım amacıyla alınıyorsa bu tip altınların alınması daha çok tercih ediliyor. Son olarak belirtmek etmeniz gereken konu ise Yatırım için altın alınacaksa biraz daha beklenmesi gerekiyor. Bu konuda uzmanlar hem fikir durumda oldu. Altın yatırım aracı olarak kullanılacaksa şu sıralar almak konusunda acele edilmemesi gerektiği uzmanlar tarafından uyarı olarak ifade edildi.