Kurban Bayramı emekli ikramiyesi alacak kişilere 750 TL ödeme verilecek

Kurban Bayramı yaklaşırken emekli olan vatandaşların merak ettiği emekli ikramiyesine zam olacak mı haricinde bankalar 750 TL vereceğini açıkladı. Kurban Bayramı üzerinden verilen 1100 TL emekli ikramiyeleri ile birlikte vatandaşları kamu bankaları 750 TL vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alacağınız bu nakit kampanyasına katılmak isteyen emekliler 750 TL ödeme almak istiyorlarsa maaş taşıma işlemlerinde bu bankalar üzerinden yapması gerekiyor.

SGK ile yapılan anlaşma sonrasında 2.500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara 3 yıl aynı bankadan maaş alma sözünü vermesi durumunda 750 TL emekli promosyonu verilmektedir. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli maaşını ilk defa Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine taşıyacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 750 TL emekli promosyonların da hesaplarını alarak rahat bir nefes alacak.

Emekli maaşınız banka şubelerinde alıyorsanız ve emekli maaşınızı kamu bankalarına taşımak için işlem yaptıysanız Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 750 TL ödeme alacak ve emekli promosyonu olarak bu parayı geri ödemesini yapmayacaksınız.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine emekli maaşını taşıyan vatandaşlar Kurban Bayramı ikramiyesi için herhangi bir başvuru yapmazken mobil uygulama üzerinden Emekli promosyonu başvurusu yapması gerekiyor. İnternet bankacılığı kullanmayan emekliler ise şubelere gitmeden müşteri hizmetleri numarası üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank şubelerini taşımanız durumunda sizlere verilecek olan yeni Kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere de yüksek limitli krediler verileceği açıklandı. Emekli maaşınız ne kadar ise o kadar kredi imkânından faydalanacak ve maaşınızın 15 katına kadar kamu bankaları üzerinden düşük faizli kredi alacaksınız.

Bu kampanyaları ile ilgili detaylı bilgileri bankaların resmi İnternet sitelerinden öğrenmeniz mümkün olmaktadır.