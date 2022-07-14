Ziraat Bankası "Kredi Puanı Düşük Olanlara" 30.000 TL ödeme ayırdı!

Ziraat Bankası temmuz ayı içerisinde daha önce bankalardan kredi başvurusu yapmış ve kredi onayı alamamış olan kredi puanı düşük olan vatandaşlar için 30.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu ihtiyaç kredisinde Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi onayı alabilmektedirler. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde kredi kullanırken, kredi puanı düşük olup da acil ihtiyacı olan vatandaşlara 30000 TL ödeme verilmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında sadece bireysel müşterilerin katılabileceği söylendi. Emekli olan kişilerin kredi puanı düşük olup, kredi kullanmaları durumunda emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları veya maaş taşımalarını bu bankaya yapmaları gerekiyor. 30000 TL kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda ise son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. 30000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını bu banka üzerinden istedikleri zaman yapabiliyor.

KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA İHTİYAÇ KREDİSİ!

Ziraat Bankası banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde 30000 TL ödeme ayırdı. Eğer banka kredi puanınız düşük ise size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka kredi puanınız düşük olduğu için internet üzerinden internet bankacılığı üzerinden, müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvuru yapılamıyor. Ziraat banka şubelerine giderek kimlik gelir belgesi ve ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu söylenir ve ne kadar kredi onay aldığınız hakkında bilgiler belli olur. 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğreneceğiniz bu kampanyaya katılarak, diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.