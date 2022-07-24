Ziraat Bankası kredi kampanyasını bireysel müşteriler için yaptığını açıkladı! 10.000 TL üzerinde 50 bin TL'ye kadar onay verilecek. Kampanya duyurusu yapıldı! Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, 10000 TL ile 50000 TL arasında gelir belgesiz olarak kredi onayı vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, ihtiyacı olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi onayı verilerek, hesaplarına para ödemeleri yapılmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bireysel ihtiyaç kredisi olarak ve diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabileceğiniz, Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Kamu bankası olan Ziraat Bankası kredi başvurusu banka şubeleri üzerinden kimlik ve gelir belgesiyle birlikte yapılmaktadır. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa başvurularını 5 dakika içerisinde gerçekleştirebiliyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi yapmak istiyorsanız, internet bankacılığı uygulamasını kullanarak bu bankadan daha düşük faiz oranları ile birlikte ve masrafsız gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde banka şartlarına uygun olan kişilere banka hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlarken, ayrıca, ilk taksit ödemenizde 45 gün ve 90 gün ertelemeli olarak seçeneklerden s de sizleri yararlandırmaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilir ve bireysel müşteri olması durumunda bu bankanın vermiş olduğu kredi kampanyalarına hemen katılabilir.