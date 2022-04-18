PTT 5600 TL Ödeme Yapıyor! Son Dakika Açıklandı!

Ptt üzerinden yapılan açıklamada, 5600 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda PTT üzerinden hakkı gerçekleştirebileceğiniz kampanya katılabilir. 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceği PTT üzerinden başvuru yapmak istiyorlarsa, hem SMS atabilir, hem de Aktif Bank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Üstelik Passolig kartı olan kişiler, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 5600 TL'ye kadar bu ödemelere hemen yapabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda 5600 TL nakit kullanacak olan kişiler, PTT, İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında 36 ay vadeli düşük faizli kredi kullanır.

PTT kredi başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar PTT üzerinden kredi almak istiyorlarsa, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeleri yeterli olmaktadır. Yapılacak olan başvuruda, kredi değerlendirmesini, PTT değil, Aktif Bank yapar. Aktifbank yapacak olan bu kredi kampanyasında vatandaşların TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yapacak ve 5600 TL, onay alıp alamadıklarını gösterecektir. Sms ile başvuru yapmak isteyen kişiler, ayrıca bankanın emekli maaşı, müşterisi ise PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını 30 50 numarasına göndermeleri durumunda 80000 TL'ye kadar değerlendirmeden faydalanacaktır.

İhtiyaç kredisi almak isteyen kişiler banka hesabı olması durumunda, Passolig kartları üzerinden veya aktif bankın ne kolay sistemi üzerinden de şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Son zamanlarda yapılan kredi kampanyaları ile birlikte gelir belgesiz olarak işlem yapacak olan vatandaşlara PTT, hızlı bir şekilde sonuç verecek ve nakit kredi kullandıracaktır. Sizlerde bu kampanyaya katılabilir, acil ihtiyacınızı bu şekilde giderebilirsiniz.

Ptt şubelerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise cep telefonlarını ve kimlikleri yanında olması durumunda PTT gişe personeli desteğiyle birlikte başvurusunu gerçekleştirebilir ve gelir belgesiz 5600 TL ödeme alabilir.