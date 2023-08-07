Yapmış olduğu kampanyalar ile vatandaşın her zaman yanında olan Ziraat Bankası, hesap sahiplerine yönelik çok önemli bir kampanya duyurdu. 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında şartları sağlayan müşteriler 500 TL iade almaya hak kazanacak. İşte yeni kampanyanın tüm detayları.

ZİRAAT BANKASINDAN AĞUSTOS KAMPANYASI

Ağustos ayına özel olarak duyurulan kampanya, Ziraat Bankası müşterilerine fayda sağlamayı amaçlıyor. Banka tarafından yapılan açıklamada kampanyaya katılım koşulları belirtildi. Yapılan açıklamaya göre müşterilerin 500 TL'lik iadeden yararlanabilmeleri için Bankkart kullanarak Market, Bakkal, Kasap, Manav ve Şarküteri gibi katılımcı işyerlerinden tek seferde 500 TL ve üzeri alışveriş yapmaları gerekiyor. Her bir uygun alışveriş için müşteriler 40 TL ve toplamda müşteriler 200 TL Bankkart Lira kazanacaklar.

Kampanya 1 Ağustos - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Müşteriler kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr üzerinden veya "MARKET200" yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilecek. Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin alışverişlerini yapmadan önce kayıt olmaları gerekmektedir. Sadece katılımcı üye işyerlerinden ve Bankkart POS'larından yapılan işlemler kampanyaya dahil olacak ve aynı gün içerisinde aynı üye işyerinden yapılan ilk işlem kampanyaya dahil olacaktır.

2. KAMPANYA METRO MARKETLERDE

Ziraat Bankasının bir diğer kampanyası Metro Marketler'de toplam 300 TL'lik Bankkart Lira satın alma fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası müşterileri bu iki kampanya aracılığıyla toplam 500 TL Bankkart Lira kazanma şansı kazanıyor. Kampanyaya katılım için son tarihin 31 Ağustos 2023 olduğunu tekrar belirtelim.

E-ticaret işlemlerinin bu kampanyaya dahil olmadığını lütfen unutmayın. Kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kampanyada kullandıkları kartlara Bankkart Liralar hemen yüklenecek. Kampanya süresi boyunca bir müşterinin kazanabileceği maksimum Bankkart Lira tutarı 200 TL'dir.