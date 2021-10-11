Ziraat Bankası Kartı Olan Kişilere 7000 TL 24 Ay Vadeli Kredi Verecek

Ziraat Bankası uygun faiz oranları ile banka kredi kartı olan ve bankamatik kartı olan kişilere 7.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli Kredi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden yapılan açıklama sonrasında acil paraya ihtiyacı olan kişilerin banka şubelerine gitmeden bile 7.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecekleri söylendi.

Ziraat Bankası üzerinden kartı olan kişiler 7000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa bankanın mobil uygulama şifresini alması gerekiyor. Mobil uygulama şifresini aldıktan sonra internet bankacılığı şifresi ne gerek veya Ziraat bankası'nın mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu bölümünden anında 7000 TL kredi seçeneğiyle kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi başvuru şartları nedir?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 7000 TL kredi onayı almak istiyorlarsa kullanmış oldukları bir kredi kartı veya daha önce bankalardan bir kredi kullanmış olması gerekiyor. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapan müşterilerin kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapacak kredi notuna ve kredi sicili ne uygun olan müşterilere Kredi kullandıracaktır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 7.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredi onayı almaları durumunda ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda da 24 ay vadeli kredi seçenekleri ile düşük faiz bir işlem yapabilirler.

Ziraat Bankası 7.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak en yüksek limitler de ödeme tablosu oluşturarak Kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası şubelerine giderek veya bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir Kredi sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.