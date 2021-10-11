Halkbank Duyurdu! Hesabı Olan Olmayan Herkese 30 bin TL Onay Verilecek!

Halkbank tarafından son dakika yapılan duyuru ile birlikte yeni bir kredi kampanyasına ait özellikler ortaya çıktı. Banka tarafından düzenlenen kredi kampanyası ile birlikte düşük faizler üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlara özel anında kredi onay verileceği belirtildi. Halkbank tarafından sağlanan lansman ile birlikte bu haftaya özel şekilde düzenlenen kredi paketinde 30 bin TL tutarına kadar nakit destek sağlayabilecektir. Banka şubesine gitmeden mevcut paket hakkında detaylar internet şubesi üzerinden paylaşıldı. Söz konusu bankanın sunmuş olduğu teklif ise Ekim aynın son gününe kadar geçerliliğini koruyacak.

Halkbank Akşam Yayınladı

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlara Halkbank tarafından müjde verildi. Kredi kartı ya da Halkbank kart sahibi olan vatandaşlar borçlarını mevcut gününde ödemeleri halinde bankaca uygun faiz oranlar üzerinden kredi alma hakkı tanınacaktır. Halkbank’a ait banka kartı sahibi olanlar ise normal alışverişlerini düzenli gerçekleştiriyor ise 30 bin TL tutarındaki acil nakit kredi sunulacaktır.

Anında 20 bin TL Para Yatırma!

Halkbank tarafından sunulan 20 bin TL kredi kampanyasına katılmayı düşünen vatandaşlar öncelikli olarak mevcut koşullar hakkında fikir sahibi olması gerekir. Özellikle kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin mevcut şartları sağlaması halinde banka tarafından onay verilebilmektedir. Kredi almaya hak kazananlar, başvuru sürecinden hemen sonra sonuçları alabilmektedir. Halkbank’tan kredi alabilmek açısından kredi notunuz ise en az 1200 ve üzerinde olması şartı aranmaktadır. Online şekilde gerçekleştirilen kredi başvuruları içinde banka hesaplara 30 bin TL kredi tutarını yansıtacaktır.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Halkbank 30 bin TL kredi başvurusu için mobil uygulama üzerinden işlemler gerçekleştirilmektedir. Başvuruda bulunacak olan vatandaşlar söz konusu şartları sağlaması halinde kredileri hesaplarına alabilecektir. İhtiyaç kredisine başvuruda bulunmayı düşünüyorsanız, internet bankacılığı şifrenizi kullanarak mobil uygulama aracılığını kullanabilirsiniz. Kredi için ödemeler 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli şekilde yapılacaktır. Onay alan krediler müşterilerin hesaplarına anında yansıtılmaktadır. Ekstra bir işlem yapılmasına gerek kalmamaktadır.