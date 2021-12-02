Emekliye Ek Ödeme Limiti 5000 TL Oldu, Nakit Olarak ATM Üzerinden Çekin

Emekli olan kişilere son dakika ek ödeme Haberi geldi. 5000 TL'ye kadar alacağınız ek ödemelerde hesabımıza yatıracağız nakit avans limiti ile birlikte istediğiniz harcamaları yapabilir ve zor zamanlarınızda Para ihtiyacı olması durumunda hemen ATM üzerinden çekebilirsiniz. Emekliye müjdeli haber olarak verilen bu nakit kampanyası kamu bankaları ve özel bankaları tarafından sürekli olarak güncelleniyor. Banka performansınıza göre yapılacak olan değerlendirme sonucunda 5000 TL artı para hesabınıza yatırarak hemen kullanabilirsiniz. Daha çok bu kampanyayı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapıyor. Son dakika olarak Yapı Kredi Bankası üzerinden de emekli olan kişilere emekli maaşlarını kendi bankalarından alma şartı ile esnek hesap verileceği duyuruldu.

Yapı Kredi Bankası Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu duyuru ile birlikte emekli olan vatandaşlara kendi bankası'ndan emekli maaşı şartı ile 5 bin TL'ye kadar esnek hesap hemen ödüyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden alacağınız 5000 TL esnek hesap kullanım sonrası ödeyeceğiniz ve 12 taksit'e kadar bölebileceğiniz bir kampanya.

5000 TL esnek hesap başvurusu yapmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası müşterisi olması ve kendin maaş hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. 5000 TL esnek hesap başvurusu yaptıktan sonra beş dakika içerisinde sizlere sonuç gelir ve onay almanız durumunda hesabınıza bu para yatar. Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve banka şubelerinden İstediğiniz zaman artı para başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası esnek hesap ile tüm faturalarınızı ödeyebilir ATM üzerinden para çekebilir veya başka bir bankaya para gönderebilirsiniz. Esnek hesap başvurusu yapıp onay alan kişiler parayı hiç kullanmazsa ödeme yapmazlar. Emekli olan kişiler için bu kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız Yapı Kredi bankası'nın resmi internet sitesine girebilirsiniz.

Eğer emekli maaşınız kamu bankalarında ise kamu bankalarının mobil uygulamalarına girerek internet bankacılığı üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak artı para kullanabilirsiniz. Kamu bankaları ayrıca ihtiyaç kredisi kredi kartı konut kredisi ve taşıt kredisi gibi emekli olan vatandaşlara birden fazla kampanya yaparak nakit ihtiyaçlarını karşılamaktadır.