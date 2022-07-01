Ziraat Bankası kampanyasından faydalanmak için son bir hafta! Bu şansı kaçırmayın!

Ziraat Bankası tarafından banka müşterilerine son dakika uyarısı yapıldı ve gerekli başvuruların yapılmasına 1 hafta kaldığını belirtti. Son 1 hafta için şansınızı değerlendirin ve başvurularınızı yapın!

Ziraat Bankası kendi banka müşterilerine yönelik olarak son dakika uyarısına yeniledi. Buna göre bankada hesabı olan banka müşterileri en düşük faizli yani en ucuz krediden bir daha faydalanma imkanına sahip olmayacak. Buna göre ziraat bankası aracılığı ile yapılacak olan ve maksimum limiti 10.000 TL olan ucuz kredi için son başvuru işlemleri bir hafta daha uzatıldı. Buna göre vatandaşlar eğer en uygun krediyi kullanabilmek istiyorlar ise zaman kaybetmeden banka üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ziraat Bankası aracılığı ile yapılan bu kampanyalı kredi başvuru işlemlerinden doğrudan bankanın mobil uygulaması, internet sitesi, müşteri hizmetleri ya da SMS ile başvuru işlemleri kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Ziraat bankası, 10.000 TL’ye kadar olan kampanyalı ucuz kredi başvuru işlemlerinde devlet bankası olarak faaliyet gösterdiği için bu kredi devlet tarafından destekli bir şekilde vatandaşlara sunulmaktadır. Özellikle kurban bayramı öncesinde ve yaz döneminde vatandaşların aniden meydana gelen nakit ihtiyaçlarına karşılık olarak verilecek bu krediden vatandaşlar 36 aya varan vade seçenekleri ile kendilerine en uygun taksit ödemelerinde planlama yapabilecekler ve üstelik bu planlama için en uygun faiz oranlarından faydalanabilecekler. Dolayısıyla piyasadaki en uygun ve en ucuz faiz oranları ziraat bankası tarafından verilirken üstelik bu banka aracılığı ile emekli maaş alan vatandaşlar için de borç kapatma kredisi ile beraber 100.000 TL’ye varan vade seçenekleri kullanılabilmektedir.