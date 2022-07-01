Akbank, banka kartlarına ödeme yaptı ve 50.000 TL limit belirledi!

Akbank, yaz döneminde hızlı bir şekilde giriş yaparak vatandaşların ve banka üzerine hesabı bulunan kişilerin banka hesabına 50.000 TL tutarında nakit ödeme aktaracağına yönelik önemli bir kampanya duyurusunda bulundu. Akbank tarafından yapılacak olan bu ödemelerde kimler bu ödemeleri alabilecek ya da hangi müşteri tipi bu ödemeleri geri ödeme konusunu kolay bir şekilde ödeyecek bütün bu soruların yanıtı banka tarafından yapılan açıklamalar içerisinde bulunmaktadır.

Özellikle son günlerde Akbank, yalnızca bankacılık ve finansman alanında uygulamış olduğu önemli kampanyalar ile öne çıkmakla kalmamaktadır. Özellikle bayram öncesinde ve tam da yaz ortasında vatandaşın en çok nakit ihtiyacına sahip olduğu bugünlerde banka tarafından önemli bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Buna göre 50.000 TL’ye kadar olan nakit ödemelerde ve nakit ihtiyaçlarında bireysel müşteri hesabı bulunan vatandaşlar için 36 aya varan vade seçenekleri ile kampanyalı bir kredi kullanılması işlemleri başlatılmıştır.

Banka şubesine başvuru gerçekleştirmeden Akbank’ın resmi mobil uygulaması aracılığı ile başvuru işlemleri gerçekleştirilebileceğini gibi aynı zamanda resmi internet bankası üzerinden de bu krediye katılım sağlana bilmektedir. Dolayısıyla yalnızca 5 dakika gibi bir zaman zarfı içerisinde hemen kredi başvuru süreçleri gerçekleştirebilir ve yaz döneminde ortaya çıkan bütün nakit ihtiyaçlarını giderebilirsiniz. Bunun için Türkiye cumhuriyeti Vatandaşının bulunması ve 18 yaşından büyük olması zorunlu olduğu gibi aynı zamanda banka kredi puanının da 1400 puan üzerinde olması gerekmektedir.