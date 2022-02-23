Son Dakika Haber: Emekliye 0.49 Faizle Nakit Verilecek

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında kamu bankaları ve bazı özel Bankalar 0.49 faiz oranları ile nakit kredi vereceğini açıkladı. Bankalar üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar 10.000 TL nakit için başvuruda bulunabilecek. Emekli olan vatandaşlar için Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın başlatmış olduğu ve kendi bankası'ndan emekli maaşı alan kişilere verilecek olan 0.49 faizli kredi kampanyaya göre hızlı bir şekilde kullandırılacak. Sadece emekli maaşı alan vatandaşların alabileceği bu Kredi devlet destekli olarak verilecek. Sizlerde emekli maaşı üzerinden daha önce Kredi kullansanız bile hızlı bir şekilde bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Emekliye 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan kişiler için 0.49 faiz oranları ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan keçiler bankaların resmi internet sitesi üzerinden açılan kredi başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Emekli maaşı almış olduğunuz bankanın resmi internet sitesine girerek buradan başvurunuzu gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşımı ilk defa bu bankaya taşıyan vatandaşlar bu Kredi kampanyasından faydalanamayacak tır. Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halk Bank şubelerine taşıyarak Kredi kullanacak olan vatandaşlar yüksek limitli hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi alabileceklerdir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde banka üzerinden kredinizi kullanabilir anında nakit kredi servisinden faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank haricinde İş Bankası Garanti Bankası Akbank ve denizbank'ta emekli maaşını kendi Bankasından alan ve daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapan vatandaşlara hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler nakit kredi kullanmaları durumunda hemen onay alabilir.