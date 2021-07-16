Ziraat Bankası ile SGK Ortaklığında 150.000 TL Limitli Nakit Destekleri Verileceği Duyuruldu, Başvuru Ekranı Açık

Son dakika olarak bankadan yeni kampanya duyurusu geldi. Sigortalı olarak çalışanlar ziraat bankası üzerinden kredi alabilecekler. Ziraat Bankası ihtiyaç kredilerinde uygun faiz oranları ile kredi verdiği için müşterilerin kredi tercih sebeplerinden bir tanesi olmaktadır. Sizlerde Eğer uygun faizli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, Türkiye'de kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası şubelerine giderek buradan 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olan ihtiyaç kredilerinde kullanabilirsiniz.

Banka daha önceki yıllarda 100.000 TL'ye kadar müşterilerine ihtiyaç kredisi veriyordu. 150.000 TL limit olarak yeni bir güncelleme yapılan bu kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Müşterisi olan kişiler kredi başvurularını kendi maaş aldıkları şubeler üzerinden yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası 150 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 150 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda sizlere anında onay verilecek ve bu onay sonrasında krediniz kullanılacaktır. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine gittiğiniz zaman kimliğinizi, gelir belgenizi ve ikametgah belgenizi verdikten sonra banka sizlere kredi değerlendirmesi yapar ve bu değerlendirme sonucunda sizlere onay verir. 150 bin TL kredi kullanmak için yüksek limitli bir gelirinizin olması gerekiyor. Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarının bu bankadan alınması şartı vardır. Ziraat Bankası emekli kredisi olarak maaşınızı taşıma yaptıktan sonra kredi notunuz düşük olsa bile onay alabileceksiniz.

Ziraat Bankası 150 bin TL kredi verdiği zaman Ayrıca borç kapatma Kredisi olarak da bu krediyi sizlere kullandırır. Alacağınız kredilerde banka diğer banka borçları da kapatarak sizlere onay imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusundan sonra, sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için bu borç kapatma kredisini kullanabilirsiniz. Diğer kredi kampanyaları için banka herhangi bir kampanya yapmamaktadır. Konut kredilerinde veya taşıt kredilerinde sadece yapılandırma oluyor.

Ziraat Bankası yüksek limitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

En köklü bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bank üzerinde yüksek limitli krediler de kullanabiliyorsunuz. Banka sizleri belirli şartlar dahilinde kredi imkanları sunmaktadır. Bu şartlardan bir tanesi de ipotekli kredilerdir. 100.000 TL üzerinde kredi başvurusu için onay alamayan müşteriler ipotek vererek, ipotekli kredi kullanabilirler. İpotekli ihtiyaç kredileri de bireysel kredi olarak verilmektedir.

Bunun için bankaya bir ipotek vermeniz gerekiyor. İpotek verdikten sonra banka değerlendirmeye alacak ve bu verdiğimiz İpoteğin ekspertiz devrine göre sizlere Kredi verecektir. 3 ay ertelemeli veya 6 ay ertelemeli olarak da yüksek limitli Ziraat Bankası kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu ve ipotekli ihtiyaç kredisi başvurusu için en yakın banka şubesine gitmeniz yeterli. Banka bu şekilde sizlere onay verecek ve onaylanan kredinizi hemen anında kullandıracaktır.