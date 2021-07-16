Son dakika olarak, banka borcu olanlara yeni bir haber geldi. 100.000 TL’ye Kadar Banka Borçlarını Kapatan Yasa Onaylandı, Başvuru Yapanlar, Tüm Banka ve Senet Borçlarını Kapatacak. Bankalardaki tüm borçlarınızı bu krediyi alarak hemen kapatacaksınız. Şimdi sizlere bankaların yaptığı bu kampanyaların detaylarını verelim.

Vakıfbank borç kapatma kredisi...

Vakıfbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 100.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Vakıfbank borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olan kişiler diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatabilmektedir. Bu banka sizin konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerinizi kapatmaz. Bu krediler de sadece yapılandırma yapma imkanımız vardır. Vakıfbank borç kapatma kredilerinde 100 bin TL'ye kadar sizlere anında kredi imkanı sağlar. Sizlere bu kredilerde düşük faizlerle kredi imkanı sağlanmaktadır. Sizler de düşük faizli kredi almak istiyorsanız, Vakıfbank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizi verdikten sonra başvurunuzu yapabilirsiniz.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, Garanti Bankası sizleri işlem yapmaktadır. Sizlerde Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi olarak 100 bin TL kredi kullanabilirsiniz. Bu krediye alacak olan kişiler, 100.000 TL onay aldıktan sonra 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir. Kredi kartı ve kredi borçlarını kapatan bu kredi de düşük faiz oranlarından yararlanmak istiyorsanız kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Garanti Bankası şubesinden yapacağınız kredi başvurusunda banka size ne kadar onay alacağınızı hemen söyler. Bankada kredi kullanacak olan kişilerin 3 aylık sigortalarının düzenli olarak yatmış olması ve kredi notunun da 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Borç kapatma kredilerinde güncel olan borçlar kapatılır. Daha önce avukatlık veya icralık olduysanız maalesef kullanamazsınız.

Akbank 100.000 TL borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Akbank üzerinden de borç transferi için kredi kullanabiliyorsunuz. Bunun için size en yakın Akbank şubesine gitmeniz gerekiyor. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de 1.12 faiz oranları ile birlikte sizleri işlem yapacaklardır. Emekli olan çalışan devlet memuru esnaf ve çiftçi olan kişiler tüm banka borçlarını ve kredi kartı borçlarını kredi ile kapatabilmektedir. 100.000 TL üzerinde de kredi almak istiyorsanız bankaya ipotek vererek ipotek karşılığı borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Vereceğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin yarısına kadar bu banka üzerinden 36 ay vadeli kredi kullanabiliyorsunuz.