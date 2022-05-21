Ziraat Bankası ile Denizbank Toplantı Yaptı. 4 250 TL Maaş Alanlara 50 000 TL Ödeme Kararı Çıktı…

Ocak ayında geçerli olan asgari ücret ile maaş alan vatandaşlar, Ziraat Bankası ile Denizbank’tan gelir belgesine gerek kalmadan nakit kredi kullanabilecek…

Nakit konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, nakit sıkışıklığını gidermek için bankalar tarafından karşılanmak üzere ödeme yapılacak. Nakit ihtiyacını gidermek için, gelir belgesine gerek duyulmuyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen kişiler, gelir belgesi olmaksızın nakit kredi imkânından faydalanabilecek. Başvuru yapılarak hemen kredi kullanılabilecek.

Ziraat Bankası’nın yanı sıra özel banka olan Denizbank tarafından uygulamaya koyulan yeni kredi kampanyasında vatandaşlara 50 bin liraya kadar gelir belgesine ihtiyaç duyulmadan kredi verileceğini açıkladı. Asgari ücretin 4 250 lira olmasıyla beraber vatandaşlar önceden 25 bin liraya kadar aldıkları kredileri artık 50 bin liraya kadar kullanabilecek.

Gerek Ziraat Bankası gerek se Denizbank üzerinden uygulamaya koyulan kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar hemen kredi başvurusunda bulunabilecek. Başvuru sonucu onaylanmış kredide 36 ay vade seçeneğinin yanı sıra 50 bin liraya kadar nakit kredi kullanılabilecek.

Ziraat Bankası’ndan Gelir Belgesiz Ödeme

Türkiye'de kamu bankası olan üç bankadan biri olan Ziraat Bankası, uygulamaya koyduğu kredi kampanyası ile vatandaşlara rahat nefes almaları için 50 bin liraya kadar nakit kredi imkânı sunuyor. İhtiyaç kredisini kullanmak için en çok tercih edilen bankaların başında yer alan Ziraat Bankası, 50 bin liraya kadar kredi kullanacak olan kişilere düşük faiz oranları ile kredi imkânı sunuyor.

Ziraat Bankası tarafından uygulanan krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın belirlemiş olduğu kredi politikalarına uygun olmaları halinde banka şubelerine uğrayarak kimlik belgeleri ile başvuru yapabilecek. Gelir belgesine ihtiyaç duyulmadan verilecek olan kredide sigortalı olarak çalışan kişiler için 6 aylık sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekiyor.

Denizbank Tarafından Gelir Belgesiz Ödeme

Denizbank, ocak ayında uygulamaya koyduğu kampanyada, yeni belirlenen asgari ücret ile maaş alan vatandaşlar için kendi bankaları üzerinden maaş almaları durumunda gelir belgesine gerek duymadan 50 bin liraya kadar ödeme yapacağını duyurmuştu. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek veya SMS yolu ile uzaktan kredi başvurusunda bulunabilecek. SMS yolu ile başvuruda bulunan vatandaşlar cep telefonlarından mesaj atarak başvurularını yapabilecek. Mesaj kısmına kredim yazarak boşluk bırakıp kimlik numaraları yazılarak 32 80 nolu numaraya gönderebilirler.