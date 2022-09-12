Ziraat Bankası İle Burgan Bank Emekli Kredisi Kampanyasını Başlattı, Emekli Olanlardan Şart Aranmıyor...

Ziraat Bankası ve Burgan Bank emekli kredi kampanyası başlattı. Emekli olanlara şart aranmıyor. Krediyi emekli olanlar hemen alabilir. Detaylar haberimizde…

Ziraat Bankası ile Burgan Bank emekli kredisi veriyor. İki banka tarafından verilen krediye başvuru nasıl yapılır? Emekliler için verilecek olan emekli kredisi için tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. 100 bin liraya kadar kredi veren her iki banka düşük faiz oranları ile emekli olanlara kredi imkânı sağlıyor. Bu bankalardan kredi almak istiyorsanız öncelikle emekli olmanız gerekir.

Emekli olan vatandaşlar her iki bankadan da kredi alabilecek. Uygulamaya koyulan yeni kredilerde düşük kredi notu olan emekliler faydalanabilecek. Her iki banka üzerinden kredi notu düşük olan onay alamayan müşteriler hızlı bir şekilde onay alabilecek.

Bu kredileri kullanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Öncelikle emekli maaşının bu bankalar üzerine taşınması gerekir. Şayet emekli maaşınız bu banka üzerinde değil ise ve kredi notunuz düşük ise onay alamazsınız. Emekli maaşının banka üzerine taşınması halinde sizlere banka tarafından kredi imkânı tanır.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası tarafından emeklilere sunulan krediye başvuru yapmak için, emekli maaşının bu banka üzerinden olması gerekir. Başvuruda bulunacak olan kişilere maaşlarının 25 katı kadar kredi kullandırılıyor. Banka üzerinden emekli kredisi kullanmak isteyenler bu bankadan maaş almaları durumunda şubelere gitmeden kredi onayı alabilir.

100 bin liraya kadar kredi başvurusu için mobil uygulama kullanılabilir. Onaylanmış olan krediyi hemen kullanabilirsiniz. Onaylanmış olan krediyi banka hemen sizin hesabınıza aktararak kullanıma açar. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunu banka şubeleri üzerinden yapmak isteyenler ise kimlik belgeleri ile başvurularını yapabilir.

Daha önce kredi kullanılmış ise bu kredinin kapatılarak başvurunun yapılması gerekir. Ziraat Bankası tarafından verilen kredilerde vade 36 ay belirlenmiş olup ilk ödemede ise 3 aylık hatta 6 aylık erteleme fırsatı da bulunuyor. Krediye ihtiyaç duyan emekli vatandaşlar her iki bankadan birine başvurarak kredi imkânından faydalanabilir.