Türkiye'nin Rusya'ya Dış Satımında Yükseliş

Türkiye'nin savaştan zarar gören Rusya'ya ihracat yapıldı. Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 738.527 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçı Ülkeler Konseyi'ne göre, Türkiye'nin ihracatı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 arttı. Böylelikle 21,34 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin ihracatı büyümeye devam ediyor. Ukrayna ile savaşan Rusya'ya da ihracatını artırmayı başardı.

Rusya'yla İhracatta Aktifliği Sürüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel tedarik zincirinde aksamalar yarattı. Rusya ile ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin olumsuz etkiler gösterdi. Buna rağmen Türkiye, dengeli bir strateji ve etkinliğini devam etti. Dış politikada, Rusya ile etkin bir şekilde ticaret yapmayı sürdürüyor.

Savaşın başlangıcında siparişlerde gecikmeler ve kesintiler oldu. Ancak Türk ihracatçılarının çözüm aramasıyla Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret büyüyor.

Türkiye, Rusya'ya Ağustos Döneminde İhracatta Yükselişi Yakaladı

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ağustos'ta aylık 73.852.700 dolara ulaştı. Bu dönemde Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %87,2 yükseldi. Rusya'nın Türkiye'nin ihracatı yüzde 3,5 oldu.

Rusya Ağustos Döneminde Türkiye'nin İhracat Sıralamasında Altıncı

Ağustos ayında Rusya, Türkiye'nin en büyük altıncı ihracatçısıydı. İlk beş ülke 1.54 milyar dolarla Almanya, 1.38 milyar dolarla ABD, 1.4 milyar dolarla İngiltere, 934.87 milyon dolarla Irak ve 81.9286 milyon dolarla İtalya oldu.

Rusya İhracat Yükselişinde İlk Sırada

Ağustos ayında Türkiye, Rusya'ya değer bazlı ihracatta en büyük artışı kaydetti. Ağustos ayında Türkiye'nin Rusya ile olan dış ticareti geçen yılın aynı döneminde 344 milyon dolar 53 bin dolar yükselir.

Türkiye 182 milyon 391.000 dolar. Irak 161 milyon 432.000 dolar. Birleşik Arap Emirlikleri 146 milyon 450.000 dolar. Güney Afrika 122 milyon 500.000 dolar.

İhracatta Lokomotif Sektör Alanı

Türkiye'nin Rusya'ya en büyük ihracatı kimya ve ürünleri sektörü oluşturdu. Ağustos ayında Rusya'ya 167 milyon dolar dış satım yapıldı.

İhracatın Amaçları Nelerdir?

Pazar payının genişletmesini sağlar. İç pazarın kapasitesi tam olarak kullanılmazsa üretim artırılabilir. İç piyasaya olan bağımlılığı azaltır veya iç piyasadaki düşüşü telafi eder. Yurtdışı pazarlara girilerek iç pazarda rekabeti arttırır.