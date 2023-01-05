Ziraat Bankası hesaplarınıza ödemeler oluyor! 15-30-45 bin TL ödeme için banka müşterisi olmanız yeterli!

Ziraat Bankası üzerinden yapılan yeni kampanyada, sizlere ihtiyaç kredisi adı altında yüksek limitli kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada 15000 ve 45000 TL arasında gelir belgesiz ihtiyaç kredisi, bireysel müşteriler ödemektedir.

Ziraat Bankası üzerinden yapılan işlemlerde 15000 TL ve 45000 TL arasında gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz bu kampanyalara sadece Ziraat Bankası müşterisi olmanız durumunda katılabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

15 bin 30 bin ve 45000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası müşterisi olması durumunda, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuruda, özellikle kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşların daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda da Ziraat Bankası, bu kişileri ihtiyaç kredisi ödemesi vermekte. Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, maaş müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı uygulamasına girerek başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanya sadece emekler için değil, sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar içinde vermektedir. sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek başvurularını yapanlar ve kredi onay almaları durumunda son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olmaları durumunda aynı dakika içerisinde kredi çekerler.