Emekliye Ocak ayında 30.000 TL ödenecek! Emekli maaşlarını alanlar için müjdeli haber geldi

Emekli maaş olan vatandaşlar için ocak ayı içerisinde 30000 TL ödeme yapacak bankaların listesi yayınlandı. Garanti Bankası Akbank ve Denizbank tarafından verilecek olan bu krediler sadece emekli maaşını kendi bankaları üzerinden alan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte ödenecektir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurusu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyaları, sizlerde katılmak istiyorsanız hemen aynı gün içinde işlemlerinizi yapabilecek ve kredi kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası, emekli, ihtiyaç kredisi:

Garanti Bankası üzerinden emekli, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde uygun faizlerle kredi kullanabiliyor. Garanti Bankası üzerinden emekli, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir, onaylanan kredinizi hesabınıza yatırarak, istediğiniz zaman kullanabilir ve özellikle de bankanın müşteri numarası üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte kredi alabilirsiniz.

Akbank ve Denizbank üzerinden Emekli Kredisi:

Akbank ve Denizbank üzerinden emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlarda başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemelerini gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı birşekilde yapabiliyor. Akbank ve Denizbank üzerinden kredi almak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırarak kullanacaksınız. Akbank ve Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirmek isteyen emeklilere 30000 TL ödeme gelir belgesiz olarak sağlanacaktır. Akbank mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden ve Denizbank, mobil uygulaması olan Deniz, mobil üzerinden de kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgi alabilir ve emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak, kredi kullanmak istiyorsanız, daha yüksek limitlerde kredi ve emekli promosyon alabilirsiniz.