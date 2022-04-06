Ziraat Bankası Hesapları Olan TC Vatandaşı Kişilere Son Uyarı Yapıldı! İsteyenler Başvuru Yapması Lazım

Ziraat Bankası son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde nakit imkanı sağlamaya devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada Ziraat Bankası bankamatik hesabı olan veya maaş hesabı olan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar Ramazan bayramına kadar şartsız bir şekilde kredi onayı alabilecek.

Ziraat Bankası sosyal medya hesaplarını üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 10.000 TL 36 ay vadeli olarak verilecek. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler ilk taksit ödemesinde 90 günü erteleme yapabilecek. Kampanya için Ramazan Bayramına kadar başvuru yapmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin merak ettiği Bir diğer konu ise kolay bir şekilde nasıl internet bankacılığı veya internet sitesi üzerinden başvuru yapılabileceğini olmaktadır.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlamaktadır. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa hızlı bir şekilde sonuç alabilecek ve sonucunu hızlı bir şekilde hesabına yatırabilecek. Bunun için ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapmak isteyen kişiler banka hesaplarım üzerine alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapabiliyor. 7gün 24saat başvurumuzu gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler başvuruları kredi puanına göre değerlendirilecek ve yine kredi puanına göre faiz oranlarından yararlanarak banka üzerinden kredi kullanmış olacak.

Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi başvurusu için kimlik ve gelir belgesinin yanında götürmesi gerekmektedir.

Emekli olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda ise emekli maaşlarına Bu banka üzerinden almaları gerekiyor. Emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız yüksek limitli ihtiyaç kredilerinde Ziraat Bankası hızlı bir şekilde sonuç vermektedir.