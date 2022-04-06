3000 TL Yerine 7500 TL Ödeme Olacak! Artık Vatandaşın Nakit Sıkıntısı Kalmayacak. Para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada daha önce sms ile başvuru yapan kişilere 3000 TL ödeme veriliyordu. Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların acil ihtiyaçlarını düşünen Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlara artık SMS atmaları durumunda 3000 TL değil 7500 TL ödeme verecek. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek işlem yapacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun ise aynı gün içinde onay olabilecek ve yine aynı gün içinde Kredi kullanımını gerçekleştirebilecek.

Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada 3000 TL yerine 7500 TL ödeme alacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması daha düşük faiz oranlarından yararlanacağı hakkında bilgiler yayınlandı.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 7500 TL ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden 7.500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarında mesaj kısmından bireysel t.c. kimlik ve aylık yerlerini yazarak 4411 numarasına göndermeleri durumunda başvurularını gerçekleştirebilecek. 4411 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden kimlik ve gelir belgenizi de yanımızda götürecek kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası hesabı olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapı Kredi Bankası banka hesabı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte başvurularını mobil uygulama aracılığıyla istedikleri zaman yapabiliyor. Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapanlar masrafsız olarak Kredi kullanıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Yapı Kredi Bankası sizleri hızlı bir şekilde sonuç verecek. Acil para ihtiyacımızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde Kredi sonuçlarını öğrenebilecekleri bu Kredi kampanyasına katılmaları durumunda 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilecek ve 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabilecek.