Yeni, Eski Emekli İçin 5750 TL Ödemeler Bugün Başladı, Son Dakika Haberi Geldi

Emekli veya yeni emekli olmuş fark etmeksizin tüm emeklilere 5.750 TL ödenmektedir. Geçmiş günlerde ülkemizdeki emekli vatandaşlarımızın 5 bin 750 lira alabileceği bir kampanya duyurusu yapıldı.

Emekliler 5.750 Türk Lirası alacak. Eski veya yeni emekli olmuş olan tüm emekliler 5.750 Türk Lirası alıyor. Geçmiş günlerde ülkemizdeki emekli vatandaşların 5 bin 750 lira alabileceği bir kampanya duyurusunu yapıldı. SGK ve aynı zamanda Ziraat Bankası'nın ortaklaşa imzaladığı protokolün ardından kıdem tazminatı ödemeleri arttı. Emekliler bu zamları almaya devam ediyor. Tüm bu etkinliklerin sonrasında Yapı Kredi Bankası, bu promosyona katılmaya hak kazananlara 5.750 Türk Lirası ödeme yapacağını duyurdu.

Emekli maaşı almaya ve sözleşme imzalamaya devam eden vatandaşlar, bir ay boyunca promosyon hesaplarına sahip olabilirler. Bu promosyondan sonra emekliler daha yüksek maaş almaya hak kazanır ve bu haklardan diledikleri gibi yararlanabilirler.

Emekli Promosyonu Neye Denir? Nasıl Yararlanılabilir?

Emeklilik promosyonu Mart 2017'de başladı. Bu tedbirlerin alındığı tarihten itibaren üç yıl geçmiştir. Bu üç yılın ardından emekliler nafaka konusunu yeniden gündeme getirdiler. Bu kampanyalar son süratle duyurulmaya devam ediyor. Bu promosyon kapsamında, aynı banka üstündem 3 yıllık rant ödemesi alırsanız, bu promosyonu maliyet bankasından geri ödemesiz alırsınız. Bu para iade edilmez. 3 yıllık sözleşme süresinin sonrasında tekrardan talep edebilirsiniz. Bu nokta yapmanız gereken tek işlem emekli maaşınızı banka hesabınıza aktarmaktır. Buradan terfi alabilir ve buradan sözleşme imzalayabilirsiniz. Belirtilen reklam ücretinin iade edilmediğini ve üç yıllık reklam sözleşmesinin süresinin dolduğunu varsayarsak, sözleşme sona erdikten sonra bu tutarı tekrar talep edebilirsiniz.

Emekli Vatandaşlara 5.750 Türk Lirası Ödeme yapılacak!

TEB ve Yapı Kredi Bankası bu kampanya kapsamında emeklilere 5.750 TL ödeyecek. Emekli maaşı 1.500 TL'den başlayan emekliler 1.800 TL alıyor. 1.500 ile 2.500 Türk Lirası arasındaki vatandaşlara 2.125 Türk Lirası ödeneceği açıklandı. TEB'in bu promosyonun boyutunu daha da artıracağı varsayılmaktadır. Bankanın politikasına göre karı-koca, arkadaşlarının ve ek olarak akrabalarının maaşlarını bankaya getirirlerse 150 TL artış imkanı var. Ancak kontenjan 10 kişi ile sınırlıdır. Emekli bir arkadaş olarak 1.500TL ek ücret alabilirsiniz. Burada tek yapmamız gereken maaşımızı bir bankaya devretmek, o bankadan 3 yıl rant almayı taahhüt etmek ve sonra zam almak.