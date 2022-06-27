Ziraat Bankası Hesabınız Olması Durumunda, Banka Sizlere 75000 TL Yatıracak! 18 Yaş Üzeri Yeterli.

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 75.000 TL 24 ay vadeli kredi imkanı tanınacağı açıklandı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi onayı alabileceği haberi geldi.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak isteyen kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bankalara taşıyarak, hızlı bir şekilde kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, kimliksiz ve gelir belgesiz olarak internet bankacılığı üzerinden 75000 TL ödemeyi kendi hesabınıza yatırmanız mümkün olacaktır.

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşların kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı haber ile birlikte 75000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak yeni bir ihtiyaç kredisi ve isteyenler için borç kapatma kredisi verecek. Size en yakın banka şubesine giderek, Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç Kredisi Başvurusu Formunu doldurmuş olduğunuz gibi bankadan verilen başvuru formunda doldurmanız durumunda 75000 tl kredi onayı verilmektedir.

Bireysel müşterilerin kredi başvurusunda bulunabilmeleri için banka şartlarına uygun olması ve banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda gelir durumuna bakılarak kredi imkanı sağlanmaktadır. sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız, banka, sizler için verilecek olan bu kredilerde son işyerinde 6 aydır sigorta primlerinizin yatıyor olmasına istemektedir. Sigortalı olarak işyerinde çalışıyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi alacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda en yakın banka şubesi üzerinden de kredi kullanabilmektedir.

En düşük faizlerle kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması ve maaş müşterisi olması durumunda işlem yapabiliyor. Diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak verilecek. 50000 TL kredi kampanyası için hem düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirsiniz. 50000 TL ve üzerindeki kredilerde şartları uygun olacak vatandaşlar, en uygun faiz oranlarından yararlanarak sadece Ziraat Bankası üzerinden değil, ayrıca diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvuru yapması mümkün olmaktadır.