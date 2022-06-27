Yapı Kredi Bankası Emekliye Promosyon Ödemesi ve İhtiyaç Kredisi Vereceğini Açıkladı.

Yapı Kredi Bankası, emekli vatandaşlar için başlattığı yeni kampanyayı resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla birlikte vatandaşlar, 4000 TL'ye kadar emekli promosyonu ve 250000 TL'ye kadar ihtiyaç kredileri kullanabileceklerdir. Emekli olmanız durumunda maaşınızı Yapı Kredi Bankası şubelerinden almanız veya ilk defa maaşınızı bu bankaya taşımanız durumunda sizlere 250000 TL'ye kadar ödemeler verilecek ve 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden kredi kullanabileceksiniz.

250000 TL gibi yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullanacak olan vatandaşların sadece 12 ay vadeli olarak kredi alabileceğinin altını çizmek istiyoruz. 100 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler, 24 ay vadede 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar ise 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi, Yapı Kredi Bankası üzerinden alabilmektedir.

Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız, sizlere 4000 TL'ye kadar emekli promosyonu imkanı sunulacak ve her getirmiş olduğunuz emekli, arkadaşınızın içinde 250 TL'ye kadar ödemeler yapılacaktır. Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası şubelerine taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirerek, işlemlerinizi yapabilecek, emekli promosyonu da maaş, taşıma işlemleri sonrakinin ilk maaşınızda hesabınızdan alabileceksiniz.

Emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmeleri için banka şubelerine gitmelerine de gerek kalmayacaktır.

Emekliler için verilen Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasında kredi kullanacak olan vatandaşların şartlara uygun olması durumunda 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilere, SMS atarak da katılabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvuru şartlarımıza uygun olarak kredi almak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilecek onaylanan kredi tutarı hakkında da bilgileri SMS ile öğreneceksiniz. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndererek, Yapı Kredi Bankası üzerinden verilen düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılın. Size en yakın banka şubesinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabileceksiniz.