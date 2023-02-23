Ziraat Bankası hesabı olanlara duyuru: 5 gün kaldı, İşlem yapın

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda, 5 gün içinde işlem yapmanız isteniyor ve şubat ayı sonuna kadar bu işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen ve şubat ayı içerisinde başlatılan düşük faizli ihtiyaç kredisi ay sonunda bitecek. Ziraat bankasi hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Acil ihtiyaçlarınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz Ziraat Bankası, sizlere kredi imkanından faydalanırken aynı zamanda da banka müşterisi olan vatandaşları internet üzerinden şubelere gitmeden de kredi işlemleri sunmaya devam etmektedir. Nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar uygun faizlerle ödemeler vereceğini açıkladı.

5 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar, 5 dakikada sonuçlarını alabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşların en yakın banka şubesine giderek işlemleri gerçekleştirilmesi durumunda ödemeler yapılmaktadır.

Emekli olan vatandaşlarında onay alabilecekleri bu kredi kampanyasından faydalanabilmeleri için maaş müşterileri olmaları gerekiyor ve maaş müşterileri olmaları takdirde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda, Ziraat Bankası, uygun faizlerle ödemeler yapmaktadır.