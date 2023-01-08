Ziraat bankası hesabı olanlara 23 Ocak tarihine kadar süre verildi! Başvuru yapın…

23 Ocak tarihine kadar başvurularınızı gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz, Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu paylaşıldı. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri verilmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri uygun faizlerle verilmektedir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Banka yapmış olduğu düşük faizli kredi kampanyasını 23 Ocak tarihine kadar uzattığını açıkladı. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirerek, diledikleri zaman kredi işlemlerini yapabilmektedir. 36 ay vadeli uzun vadelerde ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanacak olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden en fazla 50000 TL kredi kullanabilir. 50000 TL ve 100000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız sizlere 24 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturulmaktadır.

Kredi başvurusu yapmak için en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilir veya banka müşterisi olmanız durumunda, işlemlerinizi mobil uygulamalar üzerinden de halledebilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 6 aydır sigortaları düzenli olarak yapmış olması, banka tarafından istenirken, sigortalı olarak çalışan kişilerin en az kredi puanı 1100 ve üzerinde olması gerekiyor.

Ziraat Bankasının yapmış olduğu tüm kredi kampanyalarına hızlı bir şekilde detaylı bir şekilde öğrenmek için bankanın resmi internet sitesine girerek buradan işlem yapabilir ve güncel faiz oranları ile birlikte almış olduğunuz kredilerin hesaplamalarını gerçekleştirebilirsiniz.