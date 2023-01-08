8-9-10-11 Ocak tarihlerinde emeklilere ödeme olacak! Bu ödemeleri sadece kimlikle alacaksınız!

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara 8 ve 11 Ocak tarihleri arasında özel bankalar tarafından ödemeler verileceğini ve sadece kimlikle bu kredilerin kullandırılacağı açıklandı. Ekonomik sıkıntı yaşayan tüm emeklilere için özel bankalar da kamu bankaları gibi kampanyalar yapmaya devam ediyor. Emekli maaşınızı hesabı üzerinden başvurusunu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm emeklilere düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

AKBANK EMEKLİ KREDİSİ

Akbank, başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankadan hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden, Akbank aracılığı ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir. Emekli olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar.

Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet şifresiyle birlikte Akbank üzerinden emekli maaşı kredisi kullanabilir, onaylanan kredinizi hesabınıza yatırarak hemen aynı gün içinde alabilirsiniz. Akbank, aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara nakit ihtiyacı olması durumunda cep telefonları üzerinden de başvuru yaparak, kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Emekli maaş almış olduğunuz banka Akbank ise bankaya kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Akbank, emekli olan kişilere yüksek limitli krediler, biriken 100000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin diğer bankalardaki olan güncel kart borçlarını ve güncel kredi borçlarını kapatmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorlarsa, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak, Güncel, faizleri öğrenebilir ve kredileri hızlı bir şekilde nasıl olacağı hakkında bilgiler alabilmektedir.