Son dakika: Akbank'tan Yeni Kampanya: 1000 TL Chip-Para Hediye

Bankalar, müşterilerini memnun etmek için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyorlar. Akbank da müşterilerine yönelik yeni bir kampanya açıklaması yaptı. Kampanyaya katılan müşterilere 1000 TL'ye varan chip-para hediye edileceği bildirildi.

Akbank, Axess kartına başvuran müşterilerine yönelik düzenlediği kampanya ile müşterilerine 200 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya, 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak.

Kampanya Detayları

Akbank tarafından düzenlenen kampanya, Axess kartı başvurusu yapacak müşterilere özel olarak sunulmaktadır. 01.04.2023 - 30.04.2023 tarihleri arasında Axess kredi kartına başvuran ve kartları onaylanan müşteriler kampanyadan yararlanabilirler.

Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, 15.05.2023 tarihine kadar Juzdan, Akbank Mobil veya SMS yoluyla katılabilirler. Kampanyaya katılan müşteriler, 31.05.2023 tarihine kadar yapacakları her 1.000 TL ve üzeri harcamada 200 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatına sahip olacaklardır.

Müşteriler, kampanyaya Juzdan üzerinden katılmak istedikleri takdirde, harcama yapmadan önce "Hemen Katıl" butonuna tıklamaları gerekmektedir. Ayrıca, SMS yoluyla kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, cep telefonu numaralarından "ODUL" yazıp 4566'ya SMS göndererek kayıt olmaları gerekmektedir.

Kampanya, bireysel kredi kartı olmayan müşteriler için geçerlidir. Ayrıca, free, ticari kartlar, ek kartlar, öğrenci kartları ve sanal kart başvuruları kampanya kapsamı dışındadır.

Müşteriler, kampanya boyunca üye iş yerlerinden ve diğer kampanyalardan da chip-para kazanabilirler. Kazanılan chip-paralar otomatik olarak müşterilerin kartlarına yüklenecektir.