Ziraat bankası hesabı olanlar için resmi açıklama: 4 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor...

Kamu bankası Ziraat Bankası üzerinden yeni bir açıklama geldi. Ziraat bankası hesabı olan tüm bireysel müşteriler nakit ihtiyaçlarına göre işlemlerini yapacak ve bu işlem sonucuna göre hemen nakit ihtiyaçlarında kredi alabileceklerdir. Ziraat bankası son zamanlarda yapmış olduğu bireysel kredi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirmeye devam etmektedir. Nakit kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verir ve bu sonuca göre de aynı gün içinde kredi ödemesini hemen yapabileceklerdir. Ziraat bankası nakit kredi kampanyasına katılarak işlem yapacak kişilere 4 gün içinde sonuç verilecek yeni bir kampanya hazırlandı.

BAŞVURU

Nakit kredi başvurusunu 4 gün içinde yapacak olan kişilerin banka hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi alması isteniyor. Banka şartlarına uygun olan herkes başvurunuzu yaptıktan hemen sonra şifre ile birlikte anında kredi için banka şubelerine gitmeden işlem yapmaları gerekiyor. İnternet bankacılığı uygulaması üzerinden 50 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilecek ve onaylanan bu kredileri de aynı gün içinde hesaplarınıza ödeme olarak atabileceksiniz. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda ise daha yüksek limitlerde kredi alacağını söyleyebiliriz.

Emekli maaşınızı Ziraat bankası üzerinden almanız durumunda kredinizi hemen aynı gün içinde hesaplarınıza atabileceksiniz. Başvurunuzu yapmak istiyorsanız şartlara uygun olarak nakit işlemlerinizden faydalanacak ve bu kredileri hemen hesaplara atacaksınız. Başvuru yapmak isteyenler nakit kredi alacak ve 3 ay ertelemeli 36 ay vadeye kadar bu bankadan 4 gün içinde başvuru yapması durumunda kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası hesabınız üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda banka sizlere daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi verecektir. bu krediler ve diğer tüm krediler ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyorsanız başvurunuzu yaparak hemen Ziraat bankası kredi kampanyalarına katılabilirsiniz. Ayrıca bankanın resmi internet sitesinden de kredi detaylarını öğrenebilirsiniz.