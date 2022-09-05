Merakla beklenen haber! Emekliye 8 buçuk bin TL ödeme olacak, Emekli maaşı alan kişiler yararlanacak!

Emekli maaşı alan kişiler için yeni bir duyuru yapıldı! Emekli maaşı alıyorsanız sizlerde artık emekli maaş hesabınızdan promosyon alabilecek ve 8500 TL emekli promosyonu aldıktan sonra 3 sene o bankadan maaş alırsanız bu parayı geri ödemeyeceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu yaparak nakit alacak kişilere TEB bankası tarafından yeni bir kampanya hazırlandı. Başvuru yaparak ve maaşınızı TEB bankasına taşıyarak hem emekli promosyonu hem de ek ödemelerden faydalancaksınız. Ayrıca TEB bankası emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere ihtiyaç kredisi kampanyası da yapmaktadır.

Emekliler için verilecek olan emekli promosyonları Eylül ayında da devam edecek. Ağustos sonuna kadar olan bu ödemeler düzenlendi ve nakit isteyenlere hemen ödemeler Eylül sonuna uzatıldı. TEB Bankası maaşını kendi bankasına taşıyan tüm emekliler için maaşlarına göre ödemeler yapmaktadır. 8500 TL ödeme ile birlikte ayrıca 2500 TL ek ödeme alınmaktadır.

TEB Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası!

8500 Tl emekli promosyonu almak için nakit ihtiyacı olan kişilere TEB bankası 8500 TL ödeme yapacak. 3 yıl boyunca bu bankadan maaş almayı taahhüt ederseniz bankadan karşılıksız 8500 TL ödeme alacaksınız. TEB bankası ayrıca 2 adet otomatik ödeme talimatı da isteyecek.

Emekli yakınınızı eğer TEB bankasına tavsiye ederseniz kişi başı 250 TL ödeme alacaksınız. Toplamda 10 kişi tavsiye edebilir ve bu 2500 TL demektir. Bu şekilde de para alabilirsiniz. SSK, Bağ-Kur, Memur emeklisi olan herkes başvuru yapabilir ve emekli promosyonu kullanabilirler. Bu yüzden işlem yapmak isteyenler en yakın TEB bankası şubelerine gidebilirler.