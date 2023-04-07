Ziraat Bankası hesabı olanlar için dün gece yarısı duyuruldu! 5 gün süreniz kaldı! Hesabınız varsa…

5 gün süreniz kaldı! Hesabınız varsa… Ziraat Bankası hesabı olanlar için dün gece yarısı duyuruldu! Ziraat Bankası, banka hesabı olan müşterilerine yönelik yeni bir kredi kampanyası duyurusunda bulundu. Kampanya kapsamında, 7 gün içerisinde başvuru yapacak olan kişiler, düşük faizlerden yararlanarak bankadan kredi alabilecekler. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle kendi bankasında hesabı olan kişilere verilecek olan gelir belgesiz ve düşük faizli kredilerden yararlanmak isteyen kişilerin başvurularını geciktirmeden yapmaları isteniyor. Kampanya, kendi bankası üzerinden emekli maaşı alan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için başlatılmıştır.

Düşük Faizli Kredi İmkanı

Ziraat Bankası, kredi kampanyası kapsamında, başvurularını gerçekleştiren müşterilerine 3 ay ertelemeli olarak da 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Hesabı olan kişiler, internet bankacılığı veya ziraat mobil uygulaması üzerinden yapacakları kredi başvurularında 7 gün içerisinde işlem yaparak düşük faizli kredi kullanabilirler.

Emekli Maaş Hesabı Kullanıcılarına Özel Kredi İmkanı

Emekli olan vatandaşlar da bu kampanyalara katılabiliyor ve emekli maaş hesapları üzerinden yüksek limitli kredileri, bu banka üzerinden kullanabiliyorlar. Maaş müşterisi olan emekliler, Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ayrıca şubelere gitmeden tek kimlikle gelir belgesiz kredi alabilirler.

İnternet Bankacılığı Uygulamaları

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra müşterilerine kredi için destek ödemesi yapmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere, sonuç vererek kredi imkanı sağlayan Ziraat Bankası, banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilecekleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 kredi başvurusunda bulunmalarına olanak sağlamaktadır.

Kampanya Katılımı

Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler, başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden gerçekleştirebilirler. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ve kredi başvurusunda bulunmak için Ziraat Bankası resmi internet sitesini ziyaret edebilirler

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