3 kamu Bankası birleşti! 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz verecek

Ziraat Bankası ve 2 kamu Bankası birleşti ve nakit ihtiyacı olan kişileri 50.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini gelir belgesiz olarak yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de başvurularımızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni nakit kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar ygun faiz oranları ile birlikte işlem yapılarak bireysel tüketici kredisi kullandırılır ve onaylanan bu krediler İstediğiniz zaman 36 ay vadeli olarak hesaplarınıza yatırılarak alınmaktadır...

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kendileri birleşerek artık bundan sonra vatandaşlara kendi banka müşterileri olmaları durumunda gelir belgesiz İhtiyaç Kredisi olarak düşük faizlerle işlem yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri veriyor ve bireysel tüketici kredileri bu krediler ile birlikte hesaplara yatırılarak kullanılıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ödemeler vermektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşları için banka müşterisi olan vatandaşları uygun faizlerle ödemeler verirken nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara aynı zamanda internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi işlemleri sağlayacak ve bu bankalar belirtilen şartlara göre kredi ödemelerini kişilerin banka hesaplarına 7/24 kullandırarak hesaplara gönderecektir. 3 kamu Bankası üzerinden de kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda maaş müşterisi olması şartıyla ödeme verilmektedir.