Ziraat Bankası hesabı olanlar için açıklama yapmak zorunda kaldı

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için genel müdürlük tarafından yeni bir duyuru yapıldı.

Genel müdürlük tarafından yapılan duyuruda, Ziraat Bankası, kamu bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli 20000 TL ödeme yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası Bireysel olarak vatandaşları kredi imkanı sunarken, kredi kullanacak olan kişilerin 20.000 TL'ye kadar ödemeleri gelir belgesiz olarak banka internet bankacılığı üzerinden de kullanabilecekler.

En düşük faiz oranlarından yararlanarak, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları, banka kredi puanı yüksek olmaları, sigortalı olarak çalışıyorsa, son işyerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması yeterlidir.

Emekli olarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları durumunda kredi imkanından faydalanabilecek onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabileceklerdir.

Ziraat Bankası, kampanya duyurusunu paylaştı!

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, 1.54 faiz oranlarından yararlanarak 20000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde uygun faiz oranından yararlanarak, ihtiyaç kredisi ve bireysel kredi alabilirler. Kredi kullanacak olan kişilerin, 18 yaşından büyük olması ile birlikte banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda en yakın şubeye giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvurularını yapabilirler.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak, Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini arayarak veya bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Bankası, mobil uygulamasını kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanıza olanak sağlanmaktadır. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar bu kredi taksitlerini hemen ödeyeceği kampanya, resmi internet sitesinde bulabilirsiniz.