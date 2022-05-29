Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat! Ay sonuna kadar başvuru yaparak nakit ihtiyacınızı çözebilirsiniz. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar ay sonuna kadar başvurularını gerçekleştirerek 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde verilecek olan bu Kredi imkanından faydalanmak isteyen müşteriler Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden kampanya detaylarını inceleyebilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar kendi banka hesabı olması durumunda bankanın güncel kredi faiz oranlarından yararlanmaktadır. Başvuru gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olması ile birlikte hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi alabileceğini söyleyebiliriz...

Ziraat Bankası 10.000 TL'ye kadar onay veriyor

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Daha önce bu bankadan kredi kullandıysa hemen mobil uygulamaya girerek 10.000 TL'ye kadar başvuru yapabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden daha önce Kredi kullanmamış olan kişiler ise başvurularını gerçekleştirerek yüksek limitli krediler kullanabilmektedir. 36 ay vadeye kadar verecek bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sizlere sunulmaktadır. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler Ziraat Bankası hesabı üzerinden almış oldukları internet şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden bireysel internet şubesine giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Sigortalı olarak çalışan kişilerin bu bankadan kesintisiz olarak hızlı bir şekilde kredi onayı almaları için en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması banka tarafından istenen en büyük şartlardan birisidir.

Emekliye de ödeme yapılacak

Ziraat Bankası üzerinden ayrıca emekli olan vatandaşlarda ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabileceksiniz. Ziraat bankası'na emekli maaşınızı taşıdıktan sonra diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı da kapatmak istiyorsanız sizlere boş transferi kredisi adı altında hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi verilmektedir. Emekli olan vatandaşlar Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuruların hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.