Karkas et fiyatları son dakika zam müjdesi! 2022 Et Fiyatları ne kadar oldu

Peş peşe gelen zamlar sonrası en çok merak edilen karkas et fiyatları ne kadar oldu sorusu cevap arıyor. Kırmızı et fiyatları son dakika artacak açıklamaları sonrası et fiyatlarına yeni bir zam mı geliyor, kırmızı et ne kadar oldu sorusu cevap arıyor.

Karkas Et fiyatları ne kadar?

Kilogramı 90 TL olan Karkas et fiyatları son haftada 100 TL'nin üzerine çıktı. 2022 yılına 60 TL ile giren ve hemen ardındna 90 TL olan et fiyatları, 2022 Haziran ayına girdiğimiz de et fiyatları 100 TL üzerine çıkmış olacak.

ETBİR zamların kalıcı olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapmazken bu fiyatlar artacak mı azalacak mı henüz bilinmiyor.

Karkas et nedir?

Karkas et, bir haycanın iç organlarının çıkarılacak sadece et kalmasına verilen isme denir.