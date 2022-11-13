Cumhurbaşkanı duyurdu: Emekliye 60.000 TL'ye kadar nakit ödeme ve borç kapatma kredisi başladı!

Nakit ihtiyacı olan kişilerin özellikle emekli maaş almaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri kampanyalar, bankaların resmi internet siteleri üzerinden yayınlanıyor. Devlet destekli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilen ve sadece kamu bankaları üzerinden emekli olan vatandaşlar için hazırlanan 60000 TL kredi ödemeleri bu hafta yapılmaktadır.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda emekli kredileri 60000 TL olarak ödenecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 60000 TL kredi onayı alan ve kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara banka hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırmaları içinde internet bankacılığı uygulamalarına yönlendirecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada 24 ay vadeye kadar sizlere ödeme tablosu oluştururken, kredi kullanacak olan vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da devlet destekli olarak verilecek kredi kampanyasına sokmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek de emekli maaşınızı bu bankaları taşıyarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz kampanyalarda en önemli nokta ise diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak rahat bir nefes almanız olacaktır. düşük faiz oranları ile birlikte alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilir ve onaylanan krediler, hemen nekadar olduğu hakkında bilgiler size kısa mesaj ile gönderilir.