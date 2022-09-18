Emekliye anında 25.000 TL ödeme haberi! Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alanlara destek. .

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını duyurdu. 25.000 TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde şartları uygun olarak 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli Kredi imkanı sağlanacaktır. 25.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank düşük faizli emekli kredisi kullandırmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda 25.000 TL kredi imkanından faydalanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredileri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırarak yapılandırmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden alıyorsa internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 25.000 TL kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Emekli maaşı hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar 3 ay ertelemeli kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırarak öğrenebilirler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına yapılacak olan ödemeler ile birlikte 90 gün ertelemeli kredi kullanabilir.