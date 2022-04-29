Ziraat Bankası hesabı olan kişilere son dakika! Nakit isteyenler hemen onay alacaklar

Ziraat Bankası üzerinden on bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak onay alacak olan kişilerin banka hesapları olması durumunda düşük faizlerle kredi kullanacakları tarih: Ramazan Bayramı olarak netleşti. Ramazan bayramına kadar başvuru yapacak olan kişiler, düşük faiz oranları ile işlemi alacak ve kredi kullanacaklardır.

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden yapacağınız nakit kredi kampanyalarında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli işlem yapabilmektedirler. Para ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerin yardımına koşan, Ziraat Bankası Bireysel olarak vereceği bu kredilerde 10000 TL ye kadar hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapacaktır.

36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak alacağınız bu kredilere başvuru yapabilmeniz için banka kredi puanınızın 1100 ve üzerinde olması ve düzenli olarak bir gelirinizin olması gerekmektedir, özellikle emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını bu bankalardan alıyorsa, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası üzerinden yapılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak yapabiliyorlar.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız ile birlikte sizin cep telefonunuza gelecek kredi sonucunu hemen görebilecek onaylanan tutarı da en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası, yaptığı bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası hesabı olan ve banka internet bankacılığı şifresi olan kişiler başvurularını banka şubelerine gitmeden, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor ve internet bankacılığı üzerinden yapmış olduğu işlemlerde, masraf ödemiyor. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de nakit kredi başvurunuzu bu şekilde yapabilir ve Ramazan Bayramına kadar düşük faizlerle kredi kullanabilirsiniz.