Yapı kredi bankası ve iki bankadan açıklama! 40.000 tl için nakit alacaklara 90 gün ödeme yaptırmayacaklar

Yapı Kredi, TEB, ING müşterileri ihtiyaçları için 40.000 TL alıyor, Üstelik 90 gün boyunca taksit ödeme Derdi yok! Vatandaşların karşısına çıkan ve hiç beklenmedik bir anda beliren harcama ile borçlar açısından banka kredileri çok cazip gelmektedir. 3 büyük özel banka, kredi çekmek isteyen fakat anında alamayan vatandaşlara çeşitli avantajlar ile 3 ay ertelemeli olacak şekilde kredi avantajı sağlıyor. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Türkiye Ekonomi Bankası 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası ayrıntıları neler?

Türkiye Ekonomi Bankası 2022 senesi içerisinde de nakit problemi olanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Ceptetep uygulaması ile müşterileri acil nakit transferi gerçekleştiren Türkiye Ekonomi Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi 3 ay ödemesiz bir şekilde alınabiliyor. Aynı zamanda aylık ödenecek faiz tutarı yüzde 1.67 olacak şekilde uygulanmaktadır. TEB bankası sms ile kredi başvurusu için kimlik numaranızı 4466 numarasına mesaj atabilirsiniz.

ING Bank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

ING Bank müşterileri anında şubeye dahi gitmeden ING mobilyada ING internet şubesi üzerinden ihtiyaç kredisi talebinde bulunabilir. Aylık ödenecek faiz tutarı yüzde 1.59 olacak şekilde 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini çekilmesi halinde 3 ay geri ödemesiz bir şekilde işlemleri gerçekleştirilir.

Yapı Kredi Bankası'ndan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası

Yapı Kredi Bankası anında müracaat işlemlerini gerçekleştirenlere 3 aya kadar ertelemeli bir şekilde ihtiyaç kredisi sunmaktadır. 50.000 TL'ye kadar çekilecek ihtiyaç kredilerinde 36 aylık vade seçeneği seçilirken 50.000 TL den daha fazla çekilecek ihtiyaç kredisi kampanyasında ise en çok 24 aylık vade seçeneği vatandaşlara sunuluyor.