Ziraat Bankası hesabı olan kişilere dikkat! Bankanın yaptığı açıklamaya göre 4 gün içinde işlem yapmanız gerekiyor...

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için duyuru paylaştıktan sonra ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için 4 gün süre verildiği açıklandı. Ziraat Bankası yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşları iken, 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri halinde 40000 TL gelir belgesiz kredi ödemesi alabileceğini verdi. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için nakit ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredisi olarak alacakları 40000 TL düşük faizin oranları ile birlikte hızlı bir şekilde ödeniyor.

4 GÜN İÇİNDE...

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 40000 TL ödeme işlemlerini internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilmenize olanak sağlamaktadır.

Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan kişilerin kendi banka hesapları olması durumunda internet şifresi alarak 4 gün içinde yapmış oldukları tüm başvurularda, düşük faizli kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurulardan başvurularına gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli kredi ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklerim başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilmektedir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda ise emeklı maaş hesaplara bu banka üzerinden alınması gerekiyor.