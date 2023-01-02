4 DEV bankadan açıklama var, Nakit ihtiyacı olan kişilere bu bankalardan ödeme olacak! Hemen başvuru yapmanız gerekiyor...

Akbank, Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyuruda, artık nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde 30000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. 4 dev banka tarafından yapılan bu duyuruda, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere kefilsiz şartsız ve gelir belgesiz kredi verileceği duyuruldu. Akbank, Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası banka şartlarına uygun olan tüm bireysel müşterileri, bu kredi ödemelerini hızlı bir şekilde vereceğini ve hemen aynı gün içinde kullandıracağını açıkladı.

AKBANK

Nakit kredi başvurusu için Akbank şubelerine gidecek olan vatandaşlar şubelere gitmeden de cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru alabiliyor. Sms ile kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte bu bankanın başlatmış olduğu 30000 tl bireysel kredi kampanyasına gelir belgesiz olarak katılabilir. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebileceği internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Garanti Bankası internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu eksiksiz dolduran kişiler, 30000 TL kredi onay alıp almadığını, öğrenebiliyor.

YAPI KREDİ BANKASI

30000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacakları tüm işlemlerde nakit kredi işlemlerini hızlı birşekilde hesaplarına yatırabiliyor. Sms ile ve internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 VE üzerinde olması gerekmektedir.