Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank işbirliği yaptı! 25 bin lira veriliyor

Geçtiğimiz Ağustos ayına damga vuran emekli işçi ve memurların maaşlarına verilecek olan özendirme promosyon kampanyaların yaz mevsiminin çok canlı geçmesine sebep olmuştu. Özel bankalar emeklilerin emekli maaşını kendi bankalarına taşıması için özel ve avantajlı ödemeler teklifi ile emeklilerin karşısına çıkarak maaşlarını bankalarına taşımasını istemişti. Bankalar tarafından özel ve kamuda görev yapan meslek gruplarına sunulmuş olan cazip promosyon teklifleri uzun süredir olduğu gibi bugünde gündemdeydi, emekli maaş promosyonlarının ardından memurların maaş promosyonları da uzun süredir gündemdeydi. İşte merak edilen haberin detaylı siz değerli okurlarımız için haberimizde.

Bankaların peş peşe kampanyalar ve promosyon artışları yaz sonuna harekete geçirmişti. Bankalar tarafından işçi ve memur emeklileri en yüksek nakit tutarını tercih etmeye çalışmıştı. Bu arada kamu bankaları herhangi bir adım atmamıştı. Bankalar tarafından özel ve kamuda görev yapan meslek gruplarına sunmuş olduğu cazip promosyon teklifleri haftalardır olduğu gibi sürekli gündemde emekli maaş promosyonlarının ardından memurların maaş promosyonları da uzun süredir gündemdeydi. promosyon ödemelerinde kampanyalar ve cazip teklifler hız kesmeden devam ediyor. Bankaların promosyon çılgınlığı son sürat devam ederken, bankalar tarafından neredeyse her hafta bir değişikliğe gidilen promosyon ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu bankalara kamu bankaları daha eklendi.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Harekete Geçti

Özel bankalar tarafından uzun süre önce başlatılan ve halk tarafından çok yoğun bir ilgi ve talep gören emekliler için promosyon verilmesi bir süredir kamu bankalarından da bekleniyordu. Kamu bankaları için Bakanlar Kurulunda yapılan bir toplantıda düzenlemeler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezaretinde gerçekleştirildi. Bu toplantı sonrasında Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank’ın da promosyonlar yaparak gündeme geleceğine dair ilk sinyalini vermiştir.

Alınan kararların ardından hemen harekete geçen kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, gerekli düzenlemeleri yapıp ilave ödeme hazırlığına başlamışlardır. Yapılan düzenlemelerin sonucu çok yakında kamuoyuna açıklanacak.

Ek Ödemelerin 25 Bin TL’ye Çıkarılması Ne Zaman Olacak

Beklenilen haberin işçi ve memur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alan kişiler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Artan bütçe açıklarını kapatmak adına iyi bir adım olarak geri ödemesiz bu ek ödemelerin pek çok kişi tarafından kullanılacağı kesindir. Ek ödemeler ev bütçesine büyük katkılar sağlıyor, hem kişiler hem de bankalar bu durumdan memnun

Görünen o ki açıklamanın ardından uzun bir süre geçmeden, çok sayıda kamu bankalarına maaşını taşımak isteyen memur ve işçiler ile yetim ve dullar olacağı düşünülüyor. Bu talepler ile büyük bir maaş taşıma işleminin gerçekleşeceği düşünülüyor.

Tüm bunlara ilave olarak emekliler için kamu bankaları tarafından başka fırsatların sağlanması da gündemdedir. Kredi kartı seçenekleri genişletilerek, ihtiyaç kredisi ile faizlerinin avantajlı hale getirilmesi için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Uzun yıllardır kamuoyunun vazgeçilmezi olan ve herkes tarafından sevilerek talep gören kamu bankalarına bu şekilde geri dönüş fırsatlarına emeklilerden yoğun talep bekleniliyor.