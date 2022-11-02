VGM, Belediyeler, Bakanlıklar Herkese Yardım Edecek! Gıda Kolisi Almak İçin Başvuru Yapmak Yeterli

Her kesimdeki vatandaşa çeşitli şekillerde yardımcı olmaya çalışan devletimiz, bu sefer de gıda yardımı yapmak için kolları sıvadı. Bazı kurumlar başvuru yapan vatandaşlara ücretsiz ve karşılıksız bir şekilde gıda kolisi vereceğini açıkladı. Belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile milyonlarca vatandaşa yardım eli uzatılacak.

Kasım ayında gıda yardımı almak isteyen vatandaşlar için başvurular başladı. Kurumlar tarafından belirlenen başvuru şartlarını karşılayan kişiler başvuru yapmaları durumunda gıda kolisi alabilecekler. Söz konusu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, bu yardımın kimlere yapılacağını merak ediyor. Bunun yanı sıra başvuru aşamaları da en çok araştırılan konular arasında.

Her kurumun başvuru koşulları farklılık gösteriyor ancak bu yardımdan yararlanmanın genel ilk şartı gerçekten ihtiyaç sahibi olmaktır. İhtiyaç sahibi kişiler başvuru yaptıktan sonra inceleme başlatılır ve kişinin gelir durumu incelenir. Yapılan incelemenin sonunda kişinin verdiği bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edilir ve yardım alıp alamayacağına karar verilir. Gıda yardımı genellikle koli olarak verilir ancak bazı kurumlar bu yardımı vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye maddi yardım olarak ya da alışveriş çeki olarak verir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI

Gıda yardımı denince akla ilk gelen kurumlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. VGM, kuru gıda yardımı almak isteyen vatandaşların karşılaması gereken koşulları resmi internet sitesinde paylaşmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, sadece sosyal güvencesi olmayan ve geliri asgari ücret miktarından fazla olmayan vatandaşların kuru gıda yardımı alabileceğini söylemiştir. Bunların yanı sıra aylık alan 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşların da bu yardımdan yararlanabileceği belirtilmiştir.

VGM GIDA YARDIMI BAŞVURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün verdiği gıda yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuru yapmak için VGM’nin resmi internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurabilir. Dileyen kişiler de kurumun il müdürlüklerine bizzat giderek başvuru yapması mümkündür.

BELEDİYE SYDV GIDA YARDIMLARI

Belediyeler de düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara kuru gıda yardımı yapmaktadır. Vatandaşların yaşadıkları ilin belediyesine giderek kuru gıda yardımı almak istediğini söylemeleri yeterli olacaktır. Belediye, başvuru formu verecektir ve buradaki bilgiler incelenerek gıda yardımı almaya hak kazanıp kazanmadıkları belirlenecektir.

GIDA YARDIMI NASIL ALINIR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), belediye başkanlıkları ve VGM tarafından verilecek gıda yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın, bizzat giderek yardımın verileceği kuruma başvuru yapması gerekmektedir. Örneğin; VGM’den kuru gıda yardımı almak isteyen bir vatandaş, kendi şehrinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapacak. Başvuru esnasında istenen belgeler de ilgili kuruma teslim edilecek. Gerekli başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili kurum tarafından inceleme başlayacak ve yardım almaya hakkınız olup olmadığı araştırılacak. İncelemenin olumlu sonuçlanması durumunda tarafınızla iletişime geçilecek ve gıda yardımınız size teslim edilecektir.