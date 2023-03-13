Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Açıklama Yaptı: 70.000 TL Ödeme Verileceği Kesinleşti

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlara uygun olmaları durumunda 70.000 TL kredi ödemesi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden sürekli olarak güncel olarak yapılan bu Kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ödemeler uygun faiz oranları ile birlikte yapılırken banka müşterisi olan ve kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 70 bin TL 24 ay vadeli olarak verilmektedir.

3 KAMU BANKASI BAŞLATTI!

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faizlerle bu krediler hesaplara yatırılarak kullandırılır ve onaylanan bu krediler banka şubelerine gitmeden aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak sizler için verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere banka şubelerine gitmeden diledikleri zaman kredi başvurularını yapabilecekler ve diledikleri zaman bu bankalar üzerinden kullanacakları krediler ile birlikte istedikleri limitleri kendi hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir.

BAŞVURU

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirecekler ve bu bankalardan nakit kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için 100.000 TL'ye kadar da krediye imkanı sağlarken diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için sizlere destek verecek ve bu kredileri hesaplarınıza yatırarak yüksek limitli kredi ve borç kapatma kredisi alabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda Kredi ödemeleri alabilmeleri için banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması ve çalışıyorlar ise sigortalı olarak çalışmaları durumunda Son işyerlerinde 6 aydır sigorta primleri yatıyor olması banka tarafından istenmektedir.