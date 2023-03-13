Ziraat Bankası gece açıkladı: 31 Mart tarihine kadar başvuru yapmanız gerekmektedir

Ziraat Bankası tarafından gece yapılan haber ile birlikte 31 Mart tarihine kadar banka hesabı olup kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri verileceği açıklandı. Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka hesapları olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu nakit kampanyası İhtiyaç Kredisi olarak vatandaşlara verilecek ve 50.000 TL'ye kadar kullandırılacak olan tüm kredilerde bankalar uygun faizlerle vatandaşlara ödemeler vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası tarafından yapılan Açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödemeler 36 ay vadeli olarak verilmektedir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için şubelere gitmeden hızlı bir şekilde Kredi başvurunuzu internet üzerinden 7/24 yapabilirsiniz. Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu banka üzerinden internet şifresi oluşturmanız halinde mobil uygulama olan Ziraat mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek buradan Kredi başvurunuzu 7/24 yapabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları hemen aynı gün içinde verilmektedir. Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri vermektedir ve bu Kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullandırmaktadır. Ziraat Bankası 50.000 TL haricinde daha yüksek limitlerde de kredi kullanmak isteyen vatandaşlara destek kredilerinden faydalanmaları halinde düşük faizlerle ay sonuna kadar kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.