Bu yıl içinde market ve eşya fiyatlarına yapılan büyük oranlı zamlar, vatandaşların alım gücünü olumsuz etkilemiştir. Bu durumu hafifletmek amacıyla Türkiye'nin en büyük üç bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Garanti Bankası bir araya gelerek nakit destek paketi oluşturdu. Bu destek paketi sayesinde, vatandaşların nakit ihtiyaçlarının bir nebze olsun karşılanması hedefleniyor. Peki, bu nakit desteği kampanyasını hangi kamu bankaları sunuyor ve nasıl başvuruluyor? İşte ayrıntılar:

Garanti Bankası Nakit Desteği

Garanti Bankası'nın nakit desteği kampanyasından yararlanmak için banka müşterisi olma koşulu aranmıyor. Kampanyadan herkes faydalanabilir. Katılmak için kimlik numarasının 3390'a kısa mesaj olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bankanın faiz oranları yüzde 2 seviyesindedir ve 12 ay veya 24 ay vade seçenekleri bulunmaktadır.

Ziraat Bankası Nakit Desteği

Ziraat Bankası, bu kredi paketine 7/24 aktif olarak sorgulama imkanı sunmaktadır. Ortalama olarak bu destek paketinin tutarı 15.000 TL olarak belirlenmiştir. Geri ödeme vade alternatifleri 6 ay, 12 ay ve 24 ay olarak 3'e ayrılmıştır. Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin kimlik numaralarını ve gelir tutarlarını 4747'ye SMS olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Halkbank Nakit Desteği

Halkbank'ın nakit desteğinden faydalanabilmek için ilk olarak banka müşterisi olmak gerekmektedir. Banka müşterisi olmak için mobil uygulamanın indirilmesi ve müşteri ol seçeneğine tıklanması yeterlidir. Banka müşteri isteği aynı gün içinde sonuçlanır. Daha sonra kredi tutarı ve kimlik numarası 3452'ye SMS olarak gönderilmelidir. Bu destek paketinin kredi faiz oranı yüzde 1.7'dir ve 24 ay vade seçeneği de bulunmaktadır.