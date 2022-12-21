PTT üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler 50.000 TL ödemeyi gelir belgesiz olarak alabiliyor

PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen ödenmektedir. Acil ihtiyacımızın olması durumunda PTT üzerinden kullanmak İstediğiniz tüm kredilerde bireysel müşteriler katılabilir ve kredi başvurularını isterlerse PTT şubeleri üzerinden isterlerse de PTT sms kredi servisi ile birlikte işlem yaparak kredi alabilmektedir.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişileri belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilecek. Banka müşterisi olan vatandaşların ihtiyaç kredisi olabilmeleri için uygun faiz oranları ile birlikte kullanabilecekleri bu krediler hızlı bir şekilde bankalara hemen aynı gün içinde ödenecek.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız PTT yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 30 50 numara sana göndermeniz durumunda PTT ve Aktif Bank arasında yapılan anlaşma ile birlikte verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve 50.000 TL kredi onayı alıp almadığınızı hemen görebileceksiniz.