Ziraat Bankası Genel Müdürlük Duyuru Yaptı, 900 milyon TL Kredi Kullandırılacak! Herkes Onay Alacak!

Ziraat Bankası tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşlara banka uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştireceğini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Ziraat Bankası genel müdürlüğü tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirirken bu krediler için ayrılmış olan 900 milyon TL vatandaşlara 10.000 TL olarak verilecektir.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına sizler de katılmak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünmeniz durumunda hemen başvurunuzu yapabilecek ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz. 36 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar verilecek olan krediler de düşük faizli kredi verilirken, 10.000 TL üzerinde de ihtiyacı olup kredi kullanmak isteyen vatandaşlara yine banka müşterisi olması durumunda uygun faizlerle ihtiyaç kredisi kullandırmaktadır.

Ziraat Bankası tarafından yapılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterilere 900 milyon TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirilirken kişi başı 10.000 TL'ye kadar ödeme verilmesi planlanmaktadır. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız Kredi başvurunuzu hemen Ziraat Bankası üzerinden yapmak için bankanın hesabı üzerinden alacağınız şifreyi ile birlikte internet bankacılığına giriş yapabilirsiniz ve buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.